الصين تختبر صاروخاً أسرع من الصوت

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين اختبرت صاروخا أسرع من الصوت قادرا بدوره على إطلاق مقذوف في الجو، وهي تقنية لا تمتلكها الولايات المتحدة ولا روسيا حاليا.

وأكدت الصحيفة معلومات نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس، أفادت بأن الصين أجرت تجربة في يوليو تضمنت "مناورة معقدة تم خلالها إطلاق مقذوف من صاروخ فرط صوتي وهو في الجو".

وأضافت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تحدد هويتهم أن هذه الخطوة تظهر أن قدرات الصين أكبر مما هو معروف حتى الآن.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد نقلت أن "الخبراء في داربا، وكالة أبحاث البنتاغون، لا يعرفون كيف تمكنت الصين من إطلاق مقذوف من مركبة تطير بسرعة فرط صوتية"، أي أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت.

كما يجهل هؤلاء الخبراء طبيعة المقذوف الذي سقط في البحر، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات من أجهزة المخابرات.

ويعتقد بعض الخبراء أن المقذوف صاروخ جو-جو، بينما يرى آخرون أن وظيفته التمويه لحماية الصاروخ الفرط صوتي في حالة تعرضه لتهديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news