خمسة قتلى جراء صدم سيارة حشداً في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تسعى سلطات ولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة إلى تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا بويسكونسن ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى و40 جريحا.

وتقع واكيشا في ضواحي ميلووكي أكبر مدن ولاية ويسكونسن، ويسود قلق من ارتفاع عدد القتلى نظرا لارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر بالشرطة أن المحققين لم يجدوا أي صلات إرهابية بالحادثة، لكن شبكة "إيه بي سي" حصلت على مذكرة من وزارة الأمن الداخلي جاء فيها أن "السائق قد فر ربما من مسرح جريمة سابقة" قبل أن يجتاح موكب الاحتفال الأحد قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (22,30 ت غ).

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