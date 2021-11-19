بايدن ينقل صلاحياته إلى نائبته هاريس.. الرئيس يخضع لتنظير للأمعاء

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الرئيس جو بايدن سينقل السلطة إلى نائبته كاملا هاريس اليوم الجمعة في الفترة التي سيبقى خلالها تحت التخدير لإجراء منظار للقولون في إطار الفحص الطبي السنوي للرئيس.

وسيخضع بايدن لتنظير "روتيني" للأمعاء الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته موقتا إلى نائبته كامالا هاريس، كما أعلن البيت الابيض.

وستصدر بعد الظهر تفاصيل الفحص الصحي للرئيس الذي سيكمل السبت 79 عاما، كما أوضحت الرئاسة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس سيخضع لتنظير الامعاء في مركز والتر ريد الطبي الواقع قرب واشنطن.

وأشار إلى "الحال كانت كذلك عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للإجراء الطبي نفسه عامَي 2002 و2007، وبموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، أثناء وجوده تحت تأثير التخدير".

وتلقى بايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالكامل وتلقى جرعته الثالثة نهاية سبتمبر.

وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك.

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