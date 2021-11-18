اعتقال عامل حاول زرع برامج تجسس في حاسوب وزير الدفاع الإسرائيلي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، إنه أحبط محاولة أحد العاملين في صيانة وتنظيف منزل وزير الدفاع بيني غانتس للتخابر لصالح إيران.

وفي بيان، ذكر الشاباك أنه اعتقل العامل بعد أيام من اتصاله مع عنصر يعمل لصالح إيران، وتم تقديم لائحة اتهام ضده.

وأوضح جهاز الأمن العام أن المدعو ع.غ توجه بمحض إرادته إلى عنصر يعمل لصالح إيران من خلال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل العمل لصالحه، وذلك بسبب تواجده في منزل وزير الدفاع.

وعرض العامل إمكانية زرع برامج في حاسوب غانتس بهدف التجسس عليه، بحسب الشاباك الذي أشار إلى أن المتهم لم يكن له أي صلة بمعلومات حساسة ولم يشكل خطراً أمنياً.

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