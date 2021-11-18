بولندا: أوروبا ستواجه تدفق ملايين المهاجرين إذا ظلت السياسات على الحدود ضعيفة

المصدر: بروزجي (بيلاروس) - د ب أ

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، من أن أوروبا ستواجه تدفق "ملايين" المهاجرين، إذا ظلت السياسات على الحدود ضعيفة.

وقال مورافيتسكي في مقابلة أجراها مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه لا يستبعد خطر الحرب، في ضوء التطورات على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح مورافيتسكي لصحيفة "بيلد" أنه: "إذا لم نتمكن من إبعاد آلاف المهاجرين الآن، فسوف يأتي قريبا مئات الآلاف، بل الملايين، إلى أوروبا".

وقال: "إذا لم نقم بحماية حدودنا في أوروبا، والدفاع عنها بصورة حاسمة، فهناك مئات الملايين من إفريقيا أو الشرق الأوسط، الذين سيحاولون القدوم إلى أوروبا، ولاسيما إلى ألمانيا".

ووصف مورافيتسكي الوضع على الحدود البيلاروسية، حيث يحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى بولندا، بأنه مستقر، مع وجود خطر متزايد.

يذكر أن هناك نحو 900 مهاجر على الحدود مع بولندا، قضوا الليل من الأربعاء إلى الخميس، في الهواء الطلق، لليوم الحادي عشر على التوالي، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة.

وحاول المهاجرون تدفئة أنفسهم من خلال إشعال النار عند المخيم.

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