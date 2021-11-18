«سبايس جت» تتفق مع «بوينغ» على تسوية تتعلق بطائرات «737 ماكس»

المصدر: نيودلهي ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «سبايس جت» الهندية أن شركة بوينغ وافقت على تسوية مطالبات معها تتعلق بمنع طائراتها من طراز «737 ماكس» من الطيران والعودة للخدمة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ثاني أكبر شركة طيران هندية القول، في إفادة للبورصة أمس، إن الاتفاق «يمهد الطريق لإدخال طائرات ماكس الأصغر إلى أسطول الشركة، وضمان استئناف تسلم الطائرات الجديدة من طلبنا المكون من 155 طائرة ماكس». ولم تكشف «سبايس جت» عن قيمة التسوية، التي تأتي كإغاثة للشركة التي تتكبد خسائر، وأصبحت تدفع لموظفيها بناءً على ساعات العمل.

ولتقليل خسائرها، تسجل «سبايس جت» في بياناتها المعلنة الأموال التي تتوقع الحصول عليها كتعويض من «بوينغ» نظير عدم قدرتها على تشغيل طائرات ماكس التابعة لها، والبالغ عددها 13.

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