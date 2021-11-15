الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول "حادث إرهابي"

المصدر: ليفربول - رويترز

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا أمس الأحد كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابياً.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب الذي لقي حتفه في الانفجار لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب لشمال الغرب "تشير تحرياتنا إلى أن هناك عبوة ناسفة بدائية تم صنعها وأن ما نراه إلى الآن أن صانعها هو الراكب لذي كان في السيارة الأجرة".

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) أمس الأحد، وقال جاكسون اليوم الاثنين إنه ألقي القبض على رجل رابع (20 عاما).

وأضاف أنه تم العثور على "أدوات مهمة" في أحد الأماكن بينما تم تفتيش أو سيجري تفتيش أماكن أخرى.

وقال إن الراكب استقل السيارة في مكان في ليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى يبعد عشر دقائق بالسيارة. وأضاف أن الانفجار وقع داخل السيارة عندما اقتربت من نقطة الوصول أمام المستشفى.

وتمكن السائق من الفرار من السيارة لكنه أصيب وتلقى علاجا طبيا وتم الإفراج عنه بعد ذلك.

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