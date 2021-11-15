الصين تعيد غلق الجامعات وعزل الطلاب في غرفهم بسبب كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت السلطات الصينية عودة إغلاق الجامعات لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء الذي تزيد فيه أعداد الإصابات وفقًا للدراسات العلمية.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الصينية قررت عزل جميع طلاب 1500 جامعة سواء بالمدن الجامعية أو الفنادق التي يقطنها الطلاب المشتبه في إصابتهم.

وأقرت الصين الدراسة الأونلاين الكاملة من خلال المحاضرات عبر الانترنت وإيصال الوجبالت الدراسية إلى الغرف بالمدن الجامعية، منعًا لوجود الطلاب داخل الحرم الجامعي لأي سبب.

تأتي هذه القرارات عقب ظهور عشرات الحالات داخل جامعة زوانغي، وعليه تم إرسال مئات الطلاب إلى الفنادق لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على الرعابة مع ضمان عزلهم عن باقي المواطنين بعد مخالطتهم لحالات مؤكدة.

جدير بالذكر أن الصين تمكنت من فرض إجراءات صارمة على الشعب، لكبح جماح كورونا دون وجود معارضة من جانب أفراد الشعب، حيث فرضت السلطات الصينية الحجر الصحي وتحاليل الـPCR على الجميع وحظر السفر وغيرها من التدابير التي أصبحت الوضع الطبيعي الجديد للشعب الصيني، وعليه فأصبحت الصين بها أكبر معدل من متلقي اللقاح حول العالم.

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