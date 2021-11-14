السعودية: السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالسعودية السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يشمل النقل التعليمي والنقل المتخصص بمختلف وسائله كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق وبدون سائق وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وأوضحت الهيئة أن قرار السماح يشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا أو الحالات الصحية المستثناة.

وشدّدت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية.

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