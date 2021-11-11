الكويت.. ضبط متهمين جديدين في خلية تمويل "حزب الله" اللبناني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت التحقيقات الأمنية الماراثونية في الكويت مع المحتجزين في خلية تمويل "حزب الله اللبناني"، عن إلقاء القبض على متهمين جديدين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 متهماً.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن التقرير الأولي للداخلية في هذه القضية، كشف عن وجود لجنة خيرية في لبنان تستقبل الأموال من المتهمين في الكويت على أنها تبرعات، وترسلها إلى الحزب بدلاً من دفعها للأيتام، وقد جمعت هذه الجمعية على هذا الأساس أموالاً طائلة من المتبرعين.

وتابع المصدر قائلاً: "أن التحريات مستمرة لكشف كل الخيوط وتتبع مصدر الأموال ومسارها بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة".

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