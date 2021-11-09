رئيس قبرص وعبدالله بن زايد يبحثان علاقات التعاون والاوضاع في المنطقة

المصدر: قبرص - ليماسول - وام

استقبل فخامة الرئيس نيكوس اناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة القبرصية نيقوسيا وذلك بحضور معالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية قبرص الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة الرئيس نيكوس اناستاسياديس سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

كما بحث الجانبان الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية.. مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جهة أخرى التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ليماسول معالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

واستعرض سموه ومعالي وزير الخارجية القبرصي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في شرق المتوسط كما بحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص والحرص على تطوير آفاق التعاون المشترك وتعزيزه في المجالات كافة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول الجانبان أيضا خلال اللقاء دور إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات بمشاركة نحو 192 دولة في تعزيز التعاون واستكشاف فرص واعدة للشراكات الدولية بما يسهم في دعم الجهود العالمية المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمشاركة قبرص في هذا الحدث العالمي البارز الذي يسهم في تعزيز مجالات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.

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