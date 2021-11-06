الكونغرس يرجئ التصويت على خطة بايدن الاجتماعية الضخمة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ارجأ الكونغرس الأميركي الجمعة التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية العملاقة للرئيس جو بايدن خلافا للتوقعات، وفق ما أعلنت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقالت بيلوسي للصحافيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديموقراطيون في الكونغرس يتفاوضون بشأن تفاصيل الخطة، وأضافت أنها تأمل في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" الذي يصادف في 25 نوفمبر.

رغم ذلك، املت بيلوسي أن يصوت مجلس النواب على خطة بايدن الاستثمارية الأخرى والتي رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

لكن الجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي نبه مرارا إلى أنه لن يؤيد هذه الخطة من دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لبايدن.

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