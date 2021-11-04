الخارجية اللبنانية تعلن "تضامنها مع السعودية شعبا وحكومة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية".

وكان التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، قال الثلاثاء إن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان".

وأشارت الخارجية اللبنانية على أنها تتضامن "مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية".

كما أكدت "تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة".

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تسجيلات مسربة لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال تصريح صحافي له بشأن الأزمة الديبلوماسية المستجدة بين لبنان ودول الخليج، وصفتها بـ "الحاقدة" على دول الخليج والسعودية، و"المنسجمة مع الدعايات المغرضة التي يروجها زعيم مليشيا حزب الله وأعوانه في طهران، ساعيا لشيطنة دول الخليج والتقليل منها".

ووفقا للصحيفة فقد عاد الوزير وتراجع عن هذه التصريحات التي كان قد أدلى بها خلال لقاء مع صحافيين، بعد نصيحة من مستشاريه، "محاولا حجب هذه التصريحات وإخفاءها من أجل منع وصولها إلى الإعلام محاولا استجداء الصحافيين لعدم نشرها"، لما فيها من مواقف وكلام أطلقه من شأنه أن "يثير المزيد من الغضب في الشارع اللبناني المحتقن على حكومته وسياستها وتخبط وزرائها" على حد تعبير الصحيفة.

٢)كما تؤكد على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) November 4, 2021

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