وليد جنبلاط عن قرداحي: "كفانا كوارث أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط بإقالة وزير الإعلام في حكومة بلاده جورج قرداحي وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان السعودية إجراءات ضد لبنان عقب تصريحات الوزير.

وقال جنبلاط عبر حسابه في "تويتر": "كفانا كوارث.. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان". في إشارة واضحة إلى قرداحي، دون أن يسميه.

وأضاف: "إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية".

وكان جنبلاط نشر تدوينة الخميس، عن قرداحي قال فيها "كنا بغنى عن هذا التحليل أو هذا التصريح الهميوني لوزير الاعلام اللبناني الذي حرق ما تبقى من أواصر العلاقات بيننا وبين دول الخليج".

ووصف جنبلاط تلك الدول بأنها "كانت وستبقى الحاضن الأساس لمصالح لبنان واللبنانين".

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