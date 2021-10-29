مسؤول ضبط متلبساً بالرشوة فأوقع الأمن العراقي في ورطة بابتسامته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، صباح الكناني، أمس الخميس، متلبسًا بالرشوة.

ونشرت شبكة "رووداو" صورتين مخلفتين للكناني لحظة عرضه أمام الكاميرات مع الأموال، حيث يظهر في إحدى الصور وهو مبتسما وكأنما يستعد لأخذ صورة تذكارية، ما أوقع الجهاز الأمن في ورطة وأضطر لتصويره من جديد، حيث بدا شكله في الصورة الجديدة متجهماً.

وقد أثارت الحادثة سخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا تعليقات ساخرة وعلقوا بالضحكات.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بغداد، في بيان إنه "تم إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (30) الف دولار وبالجرم المشهود".

وجرى توقيفه بعد إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، "وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه"، بحسب البيان.

وترشح الكناني في الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، عن الدائرة الثانية التسلسل 46

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