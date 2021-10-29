الصين تلغي مئات الرحلات الجوية لمواجهة بؤر وبائية جديدة

المصدر: بكين-أ ف ب

ألغت مطارات بكين اليوم الجمعة مئات الرحلات وشددت شروط التنقل عبر أنحاء الصين لمنع ظهور بؤر جديدة لوباء كوفيد-19.

وتمكنت البلاد حيث ظهر فيروس كورونا في نهاية 2019، من السيطرة الى حد كبير على الوباء منذ ربيع 2020 مع اعتماد اجراءات مشددة جدا بينها إغلاق الحدود.

لكن في حوالى عشر مناطق، يواجه النظام الشيوعي ارتفاعا في عدد الإصابات ما دفع بالسلطات الى فرض بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم وتكثيف الفحوصات والحد من التنقلات بين الاقاليم.

ويبقى عدد حالات كوفيد الى حد كبير أقل من ذلك الذي سجل في غالبية الدول. والجمعة سجلت إصابة 48 شخصا ما يرفع الى 250 عدد الإصابات التي أحصيت هذا الأسبوع.

لكن السلطات تعتزم عدم المجازفة قبل بضعة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في فبراير في بكين.

وفرض على عشرات آلاف الأشخاص البقاء في منازلهم في العاصمة حيث سجل عدد قليل من الحالات. و اليوم الجمعة تشكلت صفوف انتظار طويلة أمام المراكز الطبية في بكين، لاجراء الفحوصات ضمن القيود الجديدة.

وقالت تو أنلينغ (24 عاما) وهي مطورة برامج معلوماتية إنها اضطرت لاجراء فحص للتمكن من اخذ قطار في نانكين على بعد ألف كلم جنوبا. واضافت "كنت مقررة ان أرى أصدقاء هنا (في بكين) لكن بسبب الوباء الأخير، الكثير منهم قرروا عدم المجيء".

العديد من المناطق تطلب من الركاب إبراز فحص سلبي قبل الدخول خصوصا القادمين من مدن سجلت فيها حالات.

وتراقب السلطات الصينية أيضا عن كثب الوضع في مناطق أخرى. فقد تم الغاء حوالى نصف الرحلات في أبرز مطارين في العاصمة الجمعة بحسب منصة المتابعة الصينية "فيشانغزون".

وأمس الخميس أمرت سلطات سكك الحديد بوقف قطارين متوجهين الى بكين وتم فحص 450 راكبا بعدما تبين أن أعضاء من الطاقم هم حالات مخالطة لمصابين.

خشية ظهور بؤر جديدة، عززت مدن أخرى القيود. ونصحت سلطات هاربين عاصمة اقليم هيلونغجيانغ (شمال شرق) عشرة ملايين نسمة بعدم التنقل فيما تم الغاء ثلث الرحلات.

فرض إغلاق على حوالى ستة ملايين صيني في مختلف أنحاء الصين لا سيما حوالى أربعة ملايين في لانتشو (شمال غرب) وإيجين على الحدود مع منغوليا، والتي تعد 35 ألف نسمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news