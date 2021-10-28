موسكو تطبق إجراءات إغلاق شاملة بعد زيادة وفيات كوفيد-19

المصدر: موسكو - رويترز

فرضت العاصمة الروسية موسكو أشد إجراءات إغلاق تشهدها منذ يونيو 2020 اليوم الخميس في ظل مواجهة المستشفيات موجة متزايدة من الإصابات بفيروس كورونا تسببت في تسجيل البلاد زيادة يومية قياسية في الوفيات المرتبطة بالفيروس.

يستثني الإغلاق الجزئي المتاجر الرئيسية فحسب مثل الصيدليات ومتاجر السوبر ماركت، في حين تغلق المدارس ورياض الأطفال الحكومية أبوابها. ويأتي قبيل إغلاق أماكن العمل في أنحاء البلاد لمدة أسبوع بدءا من 30 أكتوبر .

وحذت مناطق أخرى حذو موسكو وبدأت تطبيق إغلاق عام جزئي اليوم الخميس أو قبل ذلك، قبيل مبادرة إغلاق أماكن العمل في سائر انحاء البلاد.

وسجلت روسيا اليوم الخميس 1159 وفاة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة يومية قياسية جديدة.

كما رصد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة 40096 إصابة جديدة مقارنة مع 36582 أمس.

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