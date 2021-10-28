وزير الخارجية الأمريكي يندد بسيطرة الجيش السوداني على السلطة

المصدر: رويترز

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن فى اتصال هاتفى مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى اليوم الخميس استيلاء الجيش السودانى على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد.

وقال بلينكن على تويتر إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية يوم الاثنين. وقُتل العديد فى اشتباكات مع قوات الأمن.

وعزل البرهان المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدنى وفقا للإعلان الدستورى السودانى.



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