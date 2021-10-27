الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتستنكر بشدة تصريحات قرداحي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، عن استنكار ورفض الكويت الشديدين للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات، والتي اتهم فيها البلدان الشقيقان اتهامات باطلة تناقض الدور المقدّر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومية اللبنانية وتغفل عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية والسعودية والإمارات والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال اللبنانية هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

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