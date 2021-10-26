إعدام سعودي قتل 7 أشخاص رميا بالرصاص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بقتل سبعة مواطنين وذلك بإطلاق النار عليهم بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم إن سعودياً أقدم على دخول مكتب التعليم بمحافظة الداير في منطقة جازان، حيث أطلق النار على منسوبي المكتب، مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين.

وأضافت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وتم تنفيذ الحكم بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

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