أول تعليق مصري على تطورات الأوضاع في السودان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية متابعتها عن كثب، التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن أمن واستقرار السودان، جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

ودعت مصر جميع الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news