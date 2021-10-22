كامالا هاريس تزور باريس الشهر المقبل وتلتقي ماكرون

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ستزور باريس في 11و12 نوفمبر وستلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أن هاريس وماكرون «سيبحثان في أهمية العلاقة عبر المحيط الأطلسي من أجل السلام والأمن في العالم وسيشددان على أهمية شراكتنا في التصدي للتحديات التي تواجه الكوكب على غرار كوفيد-19 والأزمة المناخية مرورا بقضايا الساحل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ».

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