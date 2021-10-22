أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام دون تطبيق التباعد الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقيمت أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم، بدون تطبيق التباعد الاجتماعي الذي يتم تطبيقه في الحرم المكي منذ جائحة كورونا، وذلك بعد عام ونصف العام من تطبيق التباعد الاجتماع ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضها وباء كورونا في العالم.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على «تويتر»، أول صور من تجمعات المصلين والمعتمرين واصطفافهم في أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وظهر جموع المصلين في المسجد الحرام وهم يؤدون صلاة الجمعة وسط استمرار منظومة متكاملة من الخدمات.

وشهد العالم الكعبة المشرفة مجددًا بدون تباعد أو حواجز، حيث أُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسُمح للناس بالصلاة جنبًا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل.

ويستمر المترددون على الحرمين الشريفيين في ارتداء الكمامات، ويُشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا.



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