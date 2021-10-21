"دلتا بلس".. اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في روسيا

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم العثور على مجموعة متنوعة من سلالة الفيروس التاجي AY.4.2 في حالات معزولة في روسيا، وقال رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة للتشخيص كامل خفيزوف، إن هناك احتمال لانتشار واسع للمتحور الجديد في الاتحاد الروسي.

في وقت سابق، أعلن علماء في المملكة المتحدة عن انتشار نوع أكثر عدوى من فيروس كورونا من سلالة دلتا. وفقًا لخبراء من معهد سينجر في كامبريدج ومعهد علم الوراثة في جامعة كوليدج لندن ، يمكن أن يكون متحور AY.4.2 الجديد وهو أكثر عدوى بنسبة 10-15٪ من سلالة دلتا.

وإذا تم تأكيد هذه البيانات ، فقد يصبح هذا المتحور هو الأكثر عدوى منذ بداية انتشار الفيروس.

وأوضح خافيزوف للصحافيين أن الإصدار AY.4.2 هو أحد الفروع العديدة للمتحور "دلتا"، والذي من المحتمل أن يكون له مزايا عديدة على النسخة الأصلية والإصدارات الأخرى من الفيروس. لا يزال من الصعب تحديد إلى أي مدى يكون المتحور الجديد أكثر عدوى، ويبحث العلماء في هذه المشكلة.

"إن احتمال انتشاره على نطاق واسع في الاتحاد الروسي والعالم كبير. وتيرة انتشار هذا المتحور آخذة في الازدياد، لكن الخبراء لا يعتقدون أنها هي المسؤولة عن استمرار عدد كبير من الحالات اليومية للإصابة بالفيروس التاجي في مختلف الدول ".

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