قصف بطائرات مسيرة وصواريخ يستهدف قاعدة أميركية في سورية

المصدر: دمشق - د ب أ

كشفت مصادر في المعارضة السورية تعرض قاعدة أميركية لقصف جوي مساء أمس الأربعاء في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"تعرض مقرات لجيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر لقصف في منطقة الـ 55 على أطراف قاعدة التنف الأميركية بواسطة طائرات إيرانية مسيرة أطلقت من منطقة بادية التنف وأخرى من داخل الحدود العراقية، ثم تعرضت القاعدة الأميركية لقصف بثلاثة صواريخ".

وأضافت المصادر أن "القصف أسفر عن أضرار مادية فقط بعد تحذيرات من القوات الأميركية لجيش مغاوير الثورة بإخلاء المقرات، وبدأت طائرات أميركية مسيرة بتمشيط مناطق الحدود".

وتنتشر القوات الأميركية في قاعدة التنف التي هي مركز حدودي بين سورية والعراق بريف حمص الشرقي لمراقبة الحدود ومنع دخول قوات عراقية موالية للحكومة السورية.

وتقع غرب قاعدة التنف منطقة الـ 55 التي تنتشر فيها قوات مغاوير الثورة القريب من مخيم الركبان.

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