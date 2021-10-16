بايدن: أتمنى ملاحقة ومحاسبة الذين يرفضون الادلاء بشهادتهم في أحداث 6 يناير

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه يتعين على وزارة العدل محاكمة الأشخاص الذين استدعتهم لجنة في الكونجرس تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي «أتعشم أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم».

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تحاكم أولئك الذين يرفضون أوامر الاستدعاء قال بايدن: «نعم».

وقالت اللجنة يوم الخميس إنها ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.

وحث ترامب مساعديه السابقين على رفض التعاون.

وإذا وافقت اللجنة على توجيه تهمة الازدراء لبانون فستحال المسألة ليصوت عليها مجلس النواب بكامل أعضائه. ومن هناك، ستقرر وزارة العدل ووزير العدل ميريك جارلاند ما إذا كانت ستتم مواصلة المحاكمة.

ورداً على تصريحات بايدن يوم الجمعة قال متحدث باسم وزارة العدل لشبكة (إيه بي سي نيوز) أن الوزارة «ستتخذ قراراتها المستقلة في جميع المحاكمات بناء على الحقائق والقانون فقط».

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير في محاولة فاشلة لقلب هزيمته الانتخابية أمام بايدن. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في أعمال العنف وأصيب أكثر من 100 رجل شرطة.



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