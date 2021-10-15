قرار رئاسي بتعيين الضوينى وكيلًا للأزهر بدرجة وزير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 2021، بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام، اعتبارًا من 15 أكتوبر الجارى.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.

وتضمن القرار تعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، وكيلاً للأزهر الشريف لمدة عام، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش حسب القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي.

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