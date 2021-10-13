أميركا تفتح حدودها البرية أمام المسافرين المحصّنين ضدّ كورونا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستفتح اعتباراً من "مطلع نوفمبر" حدودها البرية مع المكسيك وكندا أمام المسافرين المحصّنين ضدّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والراغبين بالسفر لأسباب تعتبر غير ضرورية.

وقال المسؤول إنّ الإدارة الأميركية ستعلن "قريباً جداً عن الموعد الدقيق" لفتح حدودها البرية كما الجوية أمام الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين المحصّنين.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت في 20 سبتمبر أنّها ستفتح اعتباراً من "مطلع نوفمبر" حدودها الجوية أمام جميع المسافرين الملقّحين ضدّ كوفيد-19 رافعةً بذلك القيود المفروضة منذ مارس 2020 على الرحلات الدولية والتي كانت تثير استياء عدد من شركائها، خصوصاً الأوروبيون.

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