الرئيس الروسي: مصاب بنزلة برد وليس فيروس كورونا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن القومي، أنه مصاب بنزلة برد وليس فيروس كورونا المستجد.

وقد شوهد الرئيس الروسي وهو يقوم بالسعال مرات عديدة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، وبثه التلفزيون الحكومي.

وأخبر الرئيس بوتين أعضاء مجلس الأمن القومي قائلاً: "لا تقلقوا.. كل شيء على ما يرام".

ورد الرئيس بوتين على رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بعد أن قاطعته خلال الاجتماع لسؤاله عن صحته بالقول: "فالنتينا ماتفينكو لا تقلقي، كل شيء على ما يرام."

وتابع: "أخضع لفحوصات بشكل يومي تقريبا، ليس فقط بسبب فيروس كورونا بل وأيضا لجميع الإصابات الأخرى، القصة أنني خرجت للتجول والجو كان باردا، لا شئ مروع يحدث ".

وأضاف: "أعلم أنكم جميعا حصلتم على التطعيم... ولا تنسوا تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

ودخل الرئيس الروسي، الذي احتفل بعيد ميلاده ال 69 الأسبوع الماضي، في عزل ذاتي الشهر الماضي، حينما أعلن أن العشرات من طاقم العاملين معه أصيبوا بعدوى فيروس كورونا.

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