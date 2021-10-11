الأردن.. الخصاونة يجري تعديلا وزاريا هو الرابع خلال عام

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

قال مسؤولون أردنيون أن رئيس وزراء بشر الخصاونة، أجرى تعديلاً وزارياً هو الرابع منذ توليه منصبه قبل عام.

وأعلن الديوان الملكي، في وقت سابق اليوم، أنه صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وجاء في بيان للديوان ما يلي:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

1. يعين الدكتور وجيه موسى عويس عويس، وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2. يعين الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

3. يعين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

4. يعين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام.

5. تعين هيفاء يوسف فضل حجار النجار، وزيرة للثقافة.

6. تعين وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية.

7. يعين الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

8. يعين المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرا للاستثمار.

9. يعين نايف زكريا نايف استيتية، وزيرا للعمل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 11/10/2021.

1. علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير الثقافة.

2. المهندسة مها عبدالرحيم صابر علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.

3. المهندسة هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.

4. نبيل سليم عيسى المصاروة، وزير البيئة.

5. الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

6. محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة للشؤون القانونية.

7. المهندس صخر مروان دودين، وزير دولة لشؤون الإعلام.

8. يوسف محمود علي الشمالي، وزير العمل.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية، الوزراء المستقيلين، عن شكره على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

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