قتيلان في قصف اسرائيلي على سوريا

المصدر: ا ف ب

أدت ضربة صاروخية إسرائيلية امس الجمعة على مطار عسكري في ريف حمص الشرقي بوسط سوريا إلى سقوط قتيلين أجنبيين مواليين لدمشق وعدد من الجرحى السوريين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد إن أجنبيين قتلا في هذه الضربة التي استهدفت قاعدة التيفور الجوية في محافظة حمص.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى"، موضحة أن الهجوم أدى إلى "إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ مقرا في المملكة المتحدة إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة لطائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا.

وردا على اسئلة لوكالة فرانس برس رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وكان المرصد أشار إلى ان صواريخ إسرائيلية استهدفت مطلع سبتمبر ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.

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