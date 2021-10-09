الشرطة الألمانية تحقق مع 200 دبلوماسي أمريكي بحثا عن "متلازمة هافانا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام غربية، الجمعة، أن الشرطة الألمانية تحقق مع حوالي 200 دبلوماسي أمريكي في برلين وعائلاتهم بحثا عن أعراض ما يسمى بـ"متلازمة هافانا".

وذكرت المصادر، أن "السلطات النمساوية تعاونت مع الولايات المتحدة في يوليو الماضي، لتوضيح ملابسات ظهور أعراض "متلازمة هافانا" لدى ما لا يقل عن 20 موظفا مدنيا أمريكيا، اشتكوا من دوار وصداع مفاجئ".

وحصلت "متلازمة هافانا" على التسمية، عقب إعلان مسؤولي وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية لأول مرة في العاصمة الكوبية في عامي 2016 و2017، الشعور بتوعك وأعراض غير عادية، على وجه الخصوص، الهلوسة السمعية والشعور بالضغط في الرأس.

وتم إجراء مسح للموظفين في جامعة بنسلفانيا، حيث قال الخبراء، إنهم "لم يجدوا علامات على آثار جسدية على جسم المريض، والتي من الممكن أن تكون مميزة بأعراض مماثلة".

وأضافوا: "يبدو الأمر كما لو أن هناك ارتجاج في المخ دون ارتجاج فوري".

وأشار بعض الخبراء، إلى أن "سبب العلل يمكن أن يكون مخفيا في التعرض لموجات الراديو التي لا يعرف مصدرها وطبيعتها لأجهزة مخابرات أجنبية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news