«الصخرة».. معاون سابق لدوتيرتي يترشح لانتخابات الرئاسة بالفلبين

المصدر: مانيلا - د ب أ

أعلن رونالد ديلا روزا، القائد السابق لحملة القمع الوحشية التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد تجارة المخدرات، خوضه سباق انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتقدم السيناتور ديلا روزا، الملقب بـ«باتو» أو «الصخرة»، بأوراق ترشحه لمنصب الرئيس كمرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم (حزب سلطة الشعب)، في اليوم الأخير من التسجيل للمرشحين في انتخابات مايو 2022.

وقال ديلا روزا في تصريحات للصحافيين:«لقد رشحني حزبي السياسي لأسباب هي أنهم لا يرون أي شخص آخر يمكنه مواصلة إرث رئيسنا دوتيرتي، ومحاربة المخدرات والإجرام والفساد والإرهاب، واستمرار انتعاشنا الاقتصادي».

كان ديلا روزا، البالغ من العمر 59 عاما، يشغل في السابق منصب رئيس الشرطة الوطنية في ظل إدارة الرئيس دوتيرتي، حيث أطلق حملة لمكافحة المخدرات في عام 2016 أسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص. كان قد تم انتخاب ديلا روزا عضوا في مجلس الشيوخ في عام 2019.

كان ترشيح ديلا روزا بمثابة مفاجأة، حيث تكهن كثيرون بأن ابنة دوتيرتي وعمدة مدينة دافاو الجنوبية، سارة دوتيرتي-كاربيو، ستكون هي حاملة لواء الحزب السياسي الحاكم.

وفي منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شكرت العمدة دوتيرتي أنصارها، الذين تجمعوا بالقرب من مكان انعقاد لجنة الانتخابات، لكنها شددت على أنها ستسعى لإعادة انتخابها كرئيسة لبلدية مدينة دافاو.



ويخوض تلك الانتخابات أيضا نائب الرئيس ليني روبريدو، وبطل الملاكمة السيناتور ماني باكياو، وعمدة مدينة مانيلا فرانسيسكو «إيسكو مورينو» دوماجوسو، ورئيس الشرطة السابق السيناتور بانفيلو لاكسون، والسيناتور السابق فرديناند «بونغ بونغ» ماركوس جونيور.

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