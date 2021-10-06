الرئيسان الأميركي والصيني يعتزمان عقد لقاء "افتراضي"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينبينغ يعتزمان عقد لقاء "افتراضي" قبل نهاية السنة الحالية.

وأشار المسؤول في تصريح لصحافيين طالبا عدم الكشف عن هويته إلى "وجود اتفاق مبدئي" على عقد "لقاء ثنائي افتراضي"، مضيفا أن "بايدن أعرب عن رغبته برؤية شي وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء حتى ولو كان افتراضيا".

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