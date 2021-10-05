لبنان.. ضبط أكثر من 28 طنا من نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء أن قوة تابعة له ضبطت 28 طنا و 275 كيلو غرام من نيترات الأمونيوم في محطة للمحروقات في بلدة عرسال شرقي البلاد، وأوقف الجيش مواطنا لبنانياً وثلاثة أشخاص من الجنسية السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إنه «على إثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش و دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطة محروقات في البلدة المذكورة وضبط في داخلها 28275 كيلوغرام من نيترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%».

وأرسلت عينة من النيترات «للتحقق من نسبة النيتروجين».



يذكر أنه كان قد تم ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق بلدة إيعات(شرقي لبنان) في 17 سبتمبر الماضي.

وكان انفجاراً قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

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