ضبط شبكة في الخرطوم تزوّر رخص قيادة السيارات

المصدر: عن صحيفة «المشهد» السودانية

تمكنت مباحث مرور ولاية الخرطوم من ضبط شبكة إجرامية مكونة من ثمانية متهمين يعملون في تزوير رخص القيادة وشهادات بحث المركبات واللوحات. وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي مدثر نصرالدين عبدالرحمن، إن الضبطية تأتي بعد أن وردت بلاغات سرقة عدة للوحات، وتمت متابعة البلاغات لمعرفة مرتكبيها حتى تم الايقاع بالعنصر الأساسي في الشبكة بعد مجهود كبير لمباحث مرور الولاية، مناشداً المواطنين ضرورة التقيد في التعامل في كل المعاملات المرورية بمكاتب المرور المنتشرة بالمدن الثلاث للتأكد من صحتها ومطابقتها للنظم واللوائح المرورية المعمول بها.

وجدد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوى، حرص واهتمام الدائرة بتطوير أنظمة العمل المروري عبر برامج التقنية الحديثة، مضيفاً أن الإيقاع بالشبكة الإجرامية جاء وفق الخطط الموضوعة لضبط كل المعاملات التي تتم خارج نظام المرور من خلال تزوير مستندات المركبات ورخص القيادة، مشيداً بشعبة مباحث مرور الولاية التي قامت بعمل متميز أدى للإيقاع بهذه الشبكة.

وتفيد متابعات المكتب الصحافي للشرطة، بأن شعبة مباحث دائرة مرور ولاية الخرطوم تمكنت من العثور على المستندات المزورة في مكتب داخل إحدى الشقق التي تقوم الشبكة باستئجارها، حيث تم ضبط 27 شهادة بحث لمركبات تتبع لولاية الخرطوم، إضافة إلى 18 شهادة بحث خاصة بولاية الجزيرة و10 رخص قيادة جاهزة للتسليم، وأربع بطاقات قومية مزورة إضافة إلى 32 كارت لرخصة قيادة بجانب طابعة حديثة بملحقاتها.

• الشرطة عثرت على المستندات المزورة في مكتب داخل شقة.

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