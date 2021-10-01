السعودية: التحصين بجرعتين شرط لدخول النشاطات والمنشآت والطائرات والنقل العام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، أن التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة في المملكة، شرط لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وذلك ابتداء يوم الأحد القادم 10 أكتوبر 2021 الموافق 4 ربيع الأول 1443.

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه، ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، فقد تقرر،اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م،

لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

وكذلك دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، بالإضافة إلى

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويستثنى مما ورد أعلاه الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».



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