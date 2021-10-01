"شاهين" يتحول من عاصفة لإعصار مداري.. والأرصاد العمانية تحذر

المصدر: دبي - سمير سعيد

حذرت هيئة الأرصاد العمانية من أن العاصفة المدارية "شاهين" تمركزت شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بحوالي 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، محذرة من تعمق العاصفة "شاهين" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الأربعة وعشرين ساعة المقبلة، واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تترواح كميتها بين 150 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء غد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8-12 مترًا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3-5 أمتار.

من جانبها، أصدرت هيئة الطيران المدني العماني التنبيه رقم (1) حول الحالة المدارية في بحر البحر، وجاء فيه: توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز العاصفة المدارية (شاهين) حاليا على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط طول 64.4 درجة شرقا، ويتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 34 إلى 63 عقدة (62- 116 كم / ساعة).

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