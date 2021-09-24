كوريا الشمالية تصف اقتراح جارتها الجنوبية لإعلان نهاية الحرب بأنه "فكرة جيدة"

المصدر: سول - د ب أ

وصفت كوريا الشمالية اقتراح كوريا الجنوبية بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية بأنه "فكرة مثيرة للاهتمام والإعجاب" وأشارت إلى استعداد لاستئناف المحادثات، في ضوء بعض الشروط المسبقة.

وذكرت كيم يو يونغ، نائب مدير الإدارة، باللجنة المركزية التابعة لحزب "العمال الكوري" في كوريا الشمالية في بيان، صدر اليوم الجمعة أن "إعلان نهاية الحرب، هو فكرة مثيرة للاهتمام والإعجاب، من حيث أنه يهدف إلى وضع نهاية مادية لحالة وقف إطلاق النار غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية منذ فترة طويلة".

لكن كيم، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون اتهمت كوريا الجنوبية باتباع نهج "معايير التعامل المزدوجة والتحيز والسياسة العدائية، بالإضافة إلى استمرار "الأعمال الأستعدائية".

وأضافت أنه يجب أن تتخلى سول عن "مواقف التعامل المزدوجة والتحيز غير المنطقي والعادات السيئة والتوجه العدائي، قبل أن يكون هناك أي محادثات.

جاءت تلك التصريحات، نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن قد اقترح في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوائل هذا الأسبوع استئناف الحوار بين بلاده وكوريا الشمالية من جهة وبين أميركا وكوريا الشمالية من جهة أخرى، في أقرب وقت ممكن.

ورغم هدنة 1953، لم تنته الحرب الكورية على الإطلاق بشكل رسمي.

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