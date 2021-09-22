سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في سورية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت صحيفة "هاآرتس" إن طائرة مسيّرة إسرائيلية سقطت، اليوم الأربعاء، في الأراضي السورية إثر خلل فني طرأ عليها.

ووفقا للصحيفة، فقد وقع الحادث خلال إجراء عملية روتينية للجيش الإسرائيلي.

وتُجري السلطات تحقيقاتها لتحديد سبب الحادث، وفيما لو كانت المعلومات قد تسربت من الطائرة المسيرة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي على الحادثة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نوع الطائرة المسيرة المتحطمة لا يزال مجهولا حتى الأثناء.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الأراضي اللبنانية، خلال مهام عملياتية.

وقال الجيش، آنذاك: "قبل قليل، خلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. لا يوجد خوف من تسرب معلومات سرية".

وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية على مدى الأيام التي سبقت سقوط الطائرة توترا شديدا، بعد اعتراف حزب الله اللبناني بمقتل أحد عناصره مؤخرا في غارة إسرائيلية داخل سورية.

وأرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات من قوات المشاة إلى الحدود الشمالية مع لبنان.

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