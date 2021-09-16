محمد بن زايد وجونسون يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

المصدر: لندن - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الاستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البريطاني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن.

ورحب بوريس جونسون بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بريطانيا، وأكد أنها تمثل دعما قويا لمسار تطوير العلاقات بين البلدين.

وأعرب سموه في مستهل اللقاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لبوريس جونسون في وفاة والدته وإلى أسرته الكريمة، فيما أعرب جونسون عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب.

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