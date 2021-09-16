السيسي يستقبل الدبيبة للتأكيد على عقد الانتخابات الليبية بنهاية العام

المصدر: القاهرة - أ ف ب

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس، رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، بالقاهرة للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام الجاري، وذلك بعد يومين من استقباله رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان «استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس) رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة،، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل».

وأضاف راضي أن اللقاء «شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية»، مشيرا إلى تثمين السيسي صدور قانون الانتخابات عن مجلس النواب الليبي «باعتبارها خطوة مهمة (..) وصولا إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الجاري».

وأبدى السيسي، حسب بيان المتحدث، «استعداد مصر لتقديم الإمكانات الضرورية كافة من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي».

وأتت زيارة الدبيبة بعد يومين من استقبال السيسي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.

وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

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