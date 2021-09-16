حكايات سياسية.. أحداث وصور.. عواصف رعدية تقطع الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في جنوب فرنسا

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

تسببت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في قطع طرق سريعة وخطوط السكك الحديدية في جنوب فرنسا يوم الثلاثاء الماضي. وقالت إدارة مدينة نيم إن شخصاً مازال مفقوداً في منطقة جارد، كما تعرض عامل لإصابة طفيفة بسبب صاعقة. وكان قد تم الإبلاغ في البداية عن فقدان شخصين. وتم إغلاق الطريق السريع بين نيم ومونبلييه مؤقتاً، حيث غمرت المياه بعض أجزائه، وتقطعت السبل بالآلاف من سائقي السيارات. كما تعطلت حركة القطارات بين المدينتين. وصدر تحذير شديد من الطقس من ثاني أعلى مستوى باللون البرتقالي في 13 منطقة إدارية.

ومن المتوقع أن تظل جميع المدارس مغلقة في منطقة جارد الأكثر تضرراً. ومن ناحية أخرى وصل وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، إلى المنطقة المتضررة مساء الثلاثاء. وقال: «أؤكد لكم كل دعمي للسكان المتضررين من العاصفة، وأدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر في الأيام المقبلة».

شخص واحد مازال مفقوداً في منطقة جارد، كما تعرّض عامل لإصابة طفيفة بسبب صاعقة.

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