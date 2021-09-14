السيسي يستقبل رئيس البرلمان الليبي وخليفة حفتر

المصدر: القاهرة - أ ف ب

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حسب ما أفادت الرئاسة المصرية.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك «الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلاً من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة».

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل الزيارة.

وأفاد حساب السفارة الأميركية في ليبيا على موقع تويتر أن حفتر زار القاهرة الشهر الماضي والتقى السيسي ومبعوث الولايات المتحدة في لبيبا، في إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة بنهاية العام الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news