مسلحون ينسفون سور سجن في نيجيريا ويُهربون 266 نزيلاً

المصدر: أبوجا - رويترز

قالت السلطات النيجيرية إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، ونسفوا سوره الخارجي ونجحوا في تهريب 266 نزيلا.

وأكدت وزارة الداخلية النيجيرية أن جنديا وشرطيا قتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين. وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام.

وقالت السلطات إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط ​​الحراسة في كبا بولاية كوجي جنوب غربي العاصمة أبوجا.

وأشارت إلى أن 28 من أصل 294 نزيلا ما زالوا في السجن، ما يعني فرار 266 شخصاً.

وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام بعد أن هاجم مسلحون سجنا في بلدة أويري بولاية إيمو في جنوب شرق البلاد في أبريل الماضي، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.

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