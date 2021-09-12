بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلا إن الولايات المتحدة لا يمكنها "غزو" كل بلد يوجد فيه تنظيم "القاعدة".

وقال لصحافيين في شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها إرهابيو القاعدة قبل 20 عاما: "هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى".

وأضاف بايدن: "ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!".

وكرر الرئيس الأميركي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 أغسطس، أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.

ويعتبر بايدن أن الأميركيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة وتحييد التنظيم في أفغانستان.

وبدأ التدخل الأميركي في أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب في تاريخها.

وانتقد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بشدة خليفته الديموقراطي، السبت، خارقا بذلك جوّ الوحدة الوطنية الذي ساد فعاليات الذكرى العشرين للهجمات، واستنكر ترامب "عدم كفاءة" بايدن، منددا بالانسحاب "الرهيب" من أفغانستان.

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