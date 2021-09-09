ألمانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني صباح اليوم عودة زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس «كورونا» المستجد بشكل طفيف بعد أن كان قد سجل تراجعاً مؤخراً.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 83.5. فيما كان يبلغ أمس (الأربعاء) 82.7 وكان يبلغ قبل أسبوع 76.9، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع يوليو (تموز) الماضي 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 15 ألفاً و431 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 50 حالة وفاة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة «كورونا»، وذلك في إطار ما يعرف بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية يونيو (حزيران) الماضي. ومن المقرر مستقبلاً مراعاة عوامل أخرى لفرض قيود «كورونا»، مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و46 ألفاً و112 حالة إصابة. لكن المعهد أشار إلى أن العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك لأن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

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