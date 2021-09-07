السجن خمس سنوات لفيتنامي نقل عدوى كورونا لـ8 أشخاص

المصدر: هانوي - أ ف ب

حُكم على فيتنامي بالسجن خمس سنوات لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد ونقله عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 8 أشخاص، توفي أحدهم.

وأدين لي فان تري (28 عاما) "لنقله أمراضا معدية خطرة إلى أشخاص آخرين" بعد ذهابه في يوليو الماضي إلى مسقط رأسه في كا ماو (الجنوب) من مدينة هو تشي مينه في أوج الأزمة الوبائية، وفق ما جاء في قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

واتُّهم الرجل بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي في المنزل لمدّة 21 يوما عند وصوله إلى كا ماو، وهي منطقة سلمت نسبيا من شرّ الوباء. وقد شٌخّصت إصابته بكوفيد-19 في السابع من يوليو.

وقالت المحكمة في قرارها إن "انتهاك تري لقواعد الحجر الصحي المنزلي تسبّب بإصابة عدّة أشخاص بكوفيد-19 ووفاة أحد هؤلاء في السابع من أغسطس 2021"، وأفادت وسائل إعلام حكومية أن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه.

وتواجه فيتنام راهنا أسوأ موجة من وباء كوفيد-19، بعد احتوائها عدد الإصابات العام الماضي. وشهد البلد أكثر من 540 ألف إصابة و13 ألف وفاة.

وسُجّلت أغلبية الإصابات اعتبارا من أواخر أبريل. وخضعت العاصمة هانوي ومدينة هو تشي مينه لتدابير عزل صارمة في الأشهر الأخيرة، وقد أدانت السلطات عدّة أشخاص على خلفية نقل الفيروس.

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