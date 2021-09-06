السودان يضبط شحنة أسلحة روسية وصلت من إثيوبيا

المصدر: الخرطوم - رويترز

ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقا وصلت جوا من إثيوبيا وأن هناك "شكوكا تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة قانونية.

وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل عام 2019.

وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من موسكو في مايو عام 2019.

وقالت وكالة السودان للأنباء إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض الانتقال الهش إلى الديمقراطية في البلاد.

وذكرت الوكالة دون أن تقدم تفاصيل أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء السبت.

وقالت الوكالة إن اللجنة أشارت إلى "شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديموقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية".

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان إن البنادق احتجزت لفترة طويلة في أديس ابابا للتحقق منها، وأن المرسل إليه، الذي لم تكشف عن هويته، رفع دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالبا فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض 250 ألف دولار.

ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، بعد على طلب للتعليق.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي وقيام أديس ابابا بتشييد سد عملاق على النيل الأزرق.

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