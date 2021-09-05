الرئيس المصري يبحث ونظيره الإسرائيلي جهود إعادة إحياء مباحثات السلام

المصدر: القاهرة - وام

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الإسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news